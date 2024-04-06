Иран потребовал от США держаться подальше, пока Тегеран готовит ответ Израилю

Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США "держаться подальше", пока Иран готовит ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске.
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