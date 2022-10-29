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Сборная России сыграет с Таджикистаном, Радулова вывели из основы «Ак Барса» и могут обменять, отравление Загитовой, споры из-за финта Антони и другие новости утра

Сборная России сыграет с Таджикистаном, Радулова вывели из основы «Ак Барса» и могут обменять, отравление Загитовой, споры из-за финта Антони и другие новости утра

Доброе утро! Выходные начинаются с дайджеста новостей ☀️ 1. Сборная России нашла нового соперника – национальная команда сыграет с Таджикистаном.

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