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День осенних цветов

День осенних цветов

Осенний букет - он особого цвета:в нём краски и запах ушедшего лета.В нём пение птиц и небес облака, и утренний первый полёт мотылька!В нём радуга с солнцем и небом играя, трудилась не мало цвета подбирая.

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