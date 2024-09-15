День осенних цветов

Осенний букет - он особого цвета:в нём краски и запах ушедшего лета.В нём пение птиц и небес облака, и утренний первый полёт мотылька!В нём радуга с солнцем и небом играя, трудилась не мало цвета подбирая.
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