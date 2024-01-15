Песков: встреча в Давосе по «формуле мира» Зеленского является разговорами ради разговоров

Как заявил журналистам в понедельник, 15 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, встреча стран по формуле мира украинского президента Владимира Зеленского в Давосе, по сути, является разговором ради разговора.
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