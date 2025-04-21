Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Умнее не становимся Начнем с так называемого «эффекта Флинна», достаточно оптимистичного феномена, по которому уровень интеллекта среднестатистического землянина неуклонно повышался с 30-х годов прошлого столетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии