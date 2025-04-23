Врач Сухорукова: картофель может быть полезен для пищеварения

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, что картофель и его кожура содержат полезные пищевые волокна, которые помогают улучшить пищеварение, поддерживать здоровье кишечника и контролировать аппетит.
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