БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Баллистические ракеты средней дальности: начало нового этапа военно-политического противостояния между Россией и США

Баллистические ракеты средней дальности: начало нового этапа военно-политического противостояния между Россией и США

Одной из важнейших новостей последнего времени стал анонсированный президентом России Владимиром Путиным возврат в разработки и принятия на вооружение баллистических ракет средней дальности (БРСД), ранее запрещённых предательским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанным открытым русофобом президентом США Рональдом Рейганом и скрытым русофобом генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.

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