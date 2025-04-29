Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Самый слабый жар от угля на мангале 300-350°, о какой непрожарке идёт речь?Врач Литвинова-Гр...
  • Алекс Сэм
    Интересно они в СИЗО повесятся или на зону кукарекать поедут?Суд арестовал тре...
  • Сергей Иванов
    Зачем спасать дуру?В Тюмени врачи сп...

Депутат Леонов: в здравоохранении острый дефицит кадров из-за частных клиник

Депутат Леонов: в здравоохранении острый дефицит кадров из-за частных клиник

Сегодня в России наблюдается острый дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Причем на подготовку специалистов государство тратит значительные средства, но в итоге медики часто уходят работать в частные клиники, рассказал в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх