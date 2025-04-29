Депутат Леонов: в здравоохранении острый дефицит кадров из-за частных клиник

Сегодня в России наблюдается острый дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Причем на подготовку специалистов государство тратит значительные средства, но в итоге медики часто уходят работать в частные клиники, рассказал в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.
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