Депутат Леонов: в здравоохранении острый дефицит кадров из-за частных клиник

Сегодня в России наблюдается острый дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Причем на подготовку специалистов государство тратит значительные средства, но в итоге медики часто уходят работать в частные клиники, рассказал в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.