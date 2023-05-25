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Рак, бесплодие и зависимость: Кому и почему алкоголь принесет больше вреда, чем удовольствия

Рак, бесплодие и зависимость: Кому и почему алкоголь принесет больше вреда, чем удовольствия

Нарколог Даниил Петров рассказал о негативном влиянии пива на организм. В частности, женский, так как он более восприимчив к алкоголю в целом.

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