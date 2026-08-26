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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев про Кисляка и «Бешикташ»: «Матвею ни в коем случае не надо ехать в Турцию – только в нормальный европейский чемпионат. Путь Батракова не для него»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи об интересе « Бешикташа » к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

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