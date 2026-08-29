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Татар-информ

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Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» ​ Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр строительства РФ Ирек Файзуллин открыли шесть новых образовательных учреждений.

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