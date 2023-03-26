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Скандал после ЧП в одной из московских школ

Скандал после ЧП в одной из московских школ

ФОТО: ALEX LINCH/SHUTTERSTОСK.СОM "ГЕРОИ ВЗРОСЛЫХ ФИЛЬМОВ": ПРАВДА О СЕКС-СКАНДАЛЕ С УЧАСТИЕМ 10-ЛЕТНИХ МАЛЬЧИКОВ Скандал после ЧП в одной из московских школ, где один четвероклассник, как сообщили СМИ, якобы изнасиловал сверстника, продолжает набирать обороты.

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