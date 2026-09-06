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Русская весна

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Ушаков раскрыл детали трёхчасовых переговоров Путина с эмиссарами Трампа: от успехов СВО до нацистов и экономики

Ушаков раскрыл детали трёхчасовых переговоров Путина с эмиссарами Трампа: от успехов СВО до нацистов и экономики

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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ШКИПЕР

«Особое внимание в Кремле обратили на то, что американцы «взяли на заметку» важное замечание российского лидера, касающееся идеологической политики Украины.  » А в Куеве эти засланцы Трампа будут поддакивать ЗЕ и про все , взятые на заметку замечания Путина даже не вспомнят.