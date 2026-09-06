Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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«Особое внимание в Кремле обратили на то, что американцы «взяли на заметку» важное замечание российского лидера, касающееся идеологической политики Украины. » А в Куеве эти засланцы Трампа будут поддакивать ЗЕ и про все , взятые на заметку замечания Путина даже не вспомнят.
Уважаемый аффтор вы состряпали это на коленках? Вы фото приляпали не то. Это бывший мэр Риги! ТщательнЕй надо тщательнЕй!
Как я поняла, договорились и дальше продолжать договариваться