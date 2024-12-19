Захар Прилепин. Солженицын – культовая фигура и «пророк» сразу для двух мощнейших идеологических страт, для двух категорий.
АРХИПЕЛАГ НЕПОЛЖИВЦЕВ
Комментарии
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Sergiy Che
...По себе о нём не суди, срань трусливая! 🤣
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2 час.
Валерий Фоменков
Писателем Солженицын никогда не был, а уж, тем более, "выдающимся". Художественной ценности - никакой, исторические факты - все вымышленные. Более подходящий для него статус - писака-бумагомаратель. И второе фото в статье очень точно отражает всю "любовь" россиян к этой продавшейся гниде и его "творчеству".
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1 час.
A
Anodtat
Чмоголовый ты скорее псих, а не психиатр
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39 мин.
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