АРХИПЕЛАГ НЕПОЛЖИВЦЕВ

Валерий Фоменков

Писателем Солженицын никогда не был, а уж, тем более, "выдающимся". Художественной ценности - никакой, исторические факты - все вымышленные. Более подходящий для него статус - писака-бумагомаратель. И второе фото в статье очень точно отражает всю "любовь" россиян к этой продавшейся гниде и его "творчеству".