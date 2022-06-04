Кику - о решении НБМ: «Намеренно уничтожают Prima Casă, молодые семьи и экономику»

Бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал решение повысить базовую ставку на 3%. По словам Кику, это дополнительно вытянет из бюджета несколько сотен миллионов леев, выплаченных государством коммерческим банкам в виде процентов по займам.
Бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал решение повысить базовую ставку на 3%. По словам Кику, это дополнительно вытянет из бюджета несколько сотен миллионов леев, выплаченных государством коммерческим банкам в виде процентов по займам.
Свежие комментарии