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Нельзя пить никому: топ самых опасных алкогольных напитков

Нельзя пить никому: топ самых опасных алкогольных напитков

Нельзя пить никому: топ самых опасных алкогольных напитков Елена ГалицкаяАлкогольное питье может доставить сомнительные удовольствия, но приносит ли оно реальную пользу для вашего здоровья? Исследования и медицинская практика говорят обратное.

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