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В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"

В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"

В Доме правительства Московской области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между прокуратурой, Общественной палатой и министерством здравоохранения региона в рамках реализации федерального проекта "Здравконтроль".

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