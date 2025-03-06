В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"

В Доме правительства Московской области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между прокуратурой, Общественной палатой и министерством здравоохранения региона в рамках реализации федерального проекта "Здравконтроль".
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