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Аргументы и Факты

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Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12,5%

Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12,5%

Банк России продолжит придерживаться курса на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров 11 сентября, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.

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