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14:0 – крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игрывавший вдесятером с 18-й

14:0 – крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игрывавший вдесятером с 18-й

Команда Дидье Дешама обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024. Гости с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Итана Сантоса.

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