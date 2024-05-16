Минздрав РФ опубликовал полный список запрещенных для водителей лекарств

Автомобилистам потребовались разъяснения к опубликованному списку.Депутат Государственной думы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале опубликовал список препаратов и лекарств, которые не рекомендованы к употреблению до и во время вождения.
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