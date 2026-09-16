Минпросвещения дало рекомендации по урокам физкультуры в школах

Ведомство предлагает гибко выстраивать занятия: учитывать группу здоровья ребенка, грамотно дозировать нагрузку и разнообразить уроки за счет спортивных модулей Минпросвещения России выпустило рекомендации по организации уроков физкультуры в школах на предстоящий учебный год.