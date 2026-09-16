Минпросвещения дало рекомендации по урокам физкультуры в школах

Ведомство предлагает гибко выстраивать занятия: учитывать группу здоровья ребенка, грамотно дозировать нагрузку и разнообразить уроки за счет спортивных модулей Минпросвещения России выпустило рекомендации по организации уроков физкультуры в школах на предстоящий учебный год.
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Может начать с того что бы сделать уроки физкультуры парой(два урока сразу)? У меня внук учился и на лыжах они ни разу в лес не ходили Хотя до леса меньше километра. Спросили почему за 40 минут только туда обратно успевают сходить