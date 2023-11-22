Израиль назвал 300 палестинцев, которых может освободить по сделке с ХАМАС

Израильское министерство юстиции раскрыло имена 300 палестинских заключенных, которые могут подлежать освобождению в рамках договора с палестинским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.
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