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В Киеве президентский полк отправили на похороны участника дивизии СС Галичина

В Киеве президентский полк отправили на похороны участника дивизии СС Галичина

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС "Галичина", об этом в своем Telegram сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

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