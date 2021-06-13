В Киеве президентский полк отправили на похороны участника дивизии СС Галичина

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС "Галичина", об этом в своем Telegram сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.