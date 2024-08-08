Польские волейболисты вышли в финал Олимпийских игр 2024 года

Мужская сборная Польши по волейболу стала первым финалистом Олимпийских игр 2024 года в Париже.В напряжённом полуфинальном матче польские волейболисты одержали победу над командой США со счётом 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).
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