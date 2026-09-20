Наследники жертв Холокоста потребовали вернуть похищенные картины

Наследники жертв Холокоста подали в Калифорнии два иска с требованием вернуть произведения искусства, похищенные нацистами и находящиеся в музеях Лос-Анджелеса и Освенцима, сообщает 20 сентября AP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым