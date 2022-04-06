Тухель про 1:3 с «Реалом»: «Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов «Челси» дома»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на поражение от «Реала» в Лиге чемпионов. Лондонцы уступили в матче 1/4 финала ЛЧ со счетом 1:3 на своем поле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх