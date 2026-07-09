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В Таганрогском заливе горят два танкера после атаки БПЛА

В Таганрогском заливе горят два танкера после атаки БПЛА

Ростовская область в ночь на 9 июля вновь подверглась массированной атаке. Силами ПВО было уничтожено более 20 БПЛА над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Гуково, а также над Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

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