Явлинский к Путину пришел поговорить «за Украину»: Огонь прекратить, армию — домой отпустить

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Ну чего приперся? Да кто его пустил. Пусть в Лондоне кукует народу о их конце света. Забудьте его и его яблоко гнилое. Уходя уходи и не ползай по кремлю. Тот же предатель только вид снизу.
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