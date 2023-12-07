Явлинский к Путину пришел поговорить «за Украину»: Огонь прекратить, армию — домой отпустить

Вечный оппозиционер из «Яблока» хочет отменить нашу победу в СВО Светлана Гомзикова На фото: председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Юрий Светов Убежденный либерал и вечный оппозиционер, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, наконец, зачем он встречался с Владимиром Путиным в Кремле в конце прошлого месяца.
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