Экс-супруга Паши Техника перестала выходить на связь после того, как сообщила о возбуждении против неё уголовного дела

Накануне Ева Карицкая (она же Карина Мельничук) сообщила, что на неё заводят уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, лечение в которой, по её словам, привело к смерти её бывшего мужа Паши Техника.
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