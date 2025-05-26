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Мода и Шоу-бизнес

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Экс-супруга Паши Техника перестала выходить на связь после того, как сообщила о возбуждении против неё уголовного дела

Экс-супруга Паши Техника перестала выходить на связь после того, как сообщила о возбуждении против неё уголовного дела

Накануне Ева Карицкая (она же Карина Мельничук) сообщила, что на неё заводят уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, лечение в которой, по её словам, привело к смерти её бывшего мужа Паши Техника.

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