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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Shot: жители Крыма сообщили о звуках взрывов

В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot.

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