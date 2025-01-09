В Госдуме требуют запретить жестокие сериалы на фоне ажиотажа вокруг «Игры в кальмара» у детей

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Евгений Марченко выступил с инициативой о запрете сериалов, активно пропагандирующих насилие, особенно японских и корейских аниме и мультфильмов.
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