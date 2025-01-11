Несмотря на настойчивые попытки Киева, даже союзники Киева не ставят под сомнение легитимность членства РФ в Совбезе ООН.
Западу плевать на антироссийские стенания Киева в ООН
Комментарии
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Eduard
Почему только я пишу про преступления Украины начиная с Майдана? Заметьте,наши молчат.Их помоями обливают,а они &quot;культурный вид&quot; делают.К чему эта честность с негодяями? Про боинг тоже я пишу и всё!
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20 час.
Eduard
Ураина наглая потому что наши в ООН сидят заткнувшись,а не напоминают миру про их преступлееия как надо бы!
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20 час.
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