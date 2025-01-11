Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгийюра Гончар
    Тут , сразу вспомнился рассказ о загрузке боеприпасов в вагон , знакомого!! При выводе войск из Германии!!Польского генерал...
  • Вовладар Даров
    Два долбогнома Биба и Боба кашмарят народ и страны!Санду и Зеленский...
  • дядя Вася
    Ахреневшие эти долбоящеры, так и хочется корону поправить ломом, или кувалдой. Человеческий мозг на 80% состоит из жи...В США признали, ч...

Западу плевать на антироссийские стенания Киева в ООН

Западу плевать на антироссийские стенания Киева в ООН

Несмотря на настойчивые попытки Киева, даже союзники Киева не ставят под сомнение легитимность членства РФ в Совбезе ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Почему только я пишу про преступления Украины начиная с Майдана? Заметьте,наши молчат.Их помоями обливают,а они &amp;quot;культурный вид&amp;quot; делают.К чему эта честность с негодяями? Про боинг тоже я пишу и всё!
Ответить
20 час.
Eduard
Ураина наглая потому что наши в ООН сидят заткнувшись,а не напоминают миру про их преступлееия как надо бы!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх