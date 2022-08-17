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Что полезнее - дыня или арбуз, и кому не нужно есть дыню

Что полезнее - дыня или арбуз, и кому не нужно есть дыню

Популярная среди детей и взрослых, дыня слывет освежающим, полезным и легким десертом. А вот чем дыня особенно хороша, полезнее ли дыня арбуза и кому нужно быть с дыней поосторожнее, мы попробуем разобраться  ​​​​​​​ Диетологи утверждают, что большинству взрослых нужно съедать от одной до двух чашек несладких фруктов в день, и дыня - отличный выбор: она не только полна воды, антиоксидантов, витаминов и минералов, вам даже не нужно опасаться за сахар, который содержится в свежих фруктах, если вы активно занимаетесь спортом.

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