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Хинтц – 7-й игрок в истории «Далласа», забивший 3+ гола за матч в плей-офф

Хинтц – 7-й игрок в истории «Далласа», забивший 3+ гола за матч в плей-офф

Теперь на счету нападающего «Далласа» 5 (4+1) баллов в 2 матчах Кубка Стэнли-2023. Хинтц стал 7-м игроком в истории клуба с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс», забившим не менее 3 голов в матче плей-офф.

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