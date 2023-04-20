Хинтц – 7-й игрок в истории «Далласа», забивший 3+ гола за матч в плей-офф

Теперь на счету нападающего «Далласа» 5 (4+1) баллов в 2 матчах Кубка Стэнли-2023. Хинтц стал 7-м игроком в истории клуба с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс», забившим не менее 3 голов в матче плей-офф.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии