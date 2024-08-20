Дзержинский фенольный завод в населенном пункте Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в Донецкой народной республике остается одним из немногих очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке, идет зачистка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии