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Мигрантам собираются запретить работать в торговле и такси

Мигрантам собираются запретить работать в торговле и такси

Запрет в Новосибирской области может начать действовать уже в этом году. Проект постановления губернатора Новосибирской области, подразумевающий введение ограничений для иностранцев, опубликован на сайте правительства региона.

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