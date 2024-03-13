Мигрантам собираются запретить работать в торговле и такси

Запрет в Новосибирской области может начать действовать уже в этом году. Проект постановления губернатора Новосибирской области, подразумевающий введение ограничений для иностранцев, опубликован на сайте правительства региона.
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