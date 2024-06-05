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Путин заявил об отсутствии в России имперских амбиций

Путин заявил об отсутствии в России имперских амбиций

РИА Новости/Александр Казаков У России нет имперских амбиций, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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