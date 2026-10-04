«Те, кто не хочет учиться сам, никогда не будет этого делать»: педагоги рассказали о детях и школе

Каждый, кто учился в школе, помнит: первым праздником — после 1 сентября, конечно! — был День Учителя, который традиционно отмечают в первое воскресенье октября .
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