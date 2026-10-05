Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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887 побед, три золота Олимпиад и 13 лет без поражений: феномен Александра Карелина.

887 побед, три золота Олимпиад и 13 лет без поражений: феномен Александра Карелина.

Вокруг Александра Карелина еще при жизни его спортивной карьеры возникало немало легенд. На Западе за ним даже закрепилось прозвище The Experiment, хотя никаких оснований считать борца результатом какого-либо «генетического эксперимента СССР», конечно, нет.

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