Аргументы недели «Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»? Недавно многих возмутила переписка в социальных сетях депутата Законодательного собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича с женщинами, задающими депутату неудобные вопросы.
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