Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»?

«Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»?

Аргументы недели «Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»? Недавно многих возмутила переписка в социальных сетях депутата Законодательного собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича с женщинами, задающими депутату неудобные вопросы.

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