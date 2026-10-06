Сергей ТАШУЕВ: Насчёт Аугусто Семаку виднее - он работает с ним 24 на 7

«Краснодар» против «Зенита» - игра «от ножа», тренерское противостояние. «Баркозависимость» не должна помешать «Спартаку» выгодно продать этого игрока Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший главный тренер «Краснодара», «Факела», «Ахмата», «Енисея» Сергей Ташуев.
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