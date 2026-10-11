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Аргументы и Факты

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Дмитриев: усилия Трампа приближают урегулирование конфликта на Украине

Дмитриев: усилия Трампа приближают урегулирование конфликта на Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что усилия президента США Дональда Трампа приближают урегулирование украинского конфликта.

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лина любимцева

ЧТО и КАК можно урегулировать с оголтелыми нацистами жЫдо-бандэровцами?!! ОНИ НИКОГДА НЕ УСПОКОЯТСЯ!! И им нужно "мирное время", чтобы подготовиться к новой войне с Россией с участием Евросоюза. А возможно и США. ДОБИВАТЬ НУЖНО ЖЫДО-БАНДЭРЬЕ И УСТАНАВЛИВАТЬ РОССИЙСКУЮ ВЛАСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ УКРАИНЫ.... И НИКАКИХ БОЛЬШЕ УКРАИН!! ЭТО РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ!!