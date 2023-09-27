Ставка на рост: ипотечные кредиты становятся недоступнее

Крупнейшие банки повышают ставки по своим ипотечным кредитам вслед за ростом ключевой ставки. На прежнем уровне пока остаются процентные ставки по льготным программам, но увеличивается с 15% до 20% минимально допустимый первоначальный взнос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии