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"Мост за мост": в России охладили пыл немецких генералов после "слитого" разговора

"Мост за мост": в России охладили пыл немецких генералов после "слитого" разговора

Здравствуйте, друзья! Скромно и незаметно для большинства россиян прошла аналитическая программа Дмитрия Киселева «Россия сегодня», в которой он рассуждал о возможном ответе Германии, России в ответ за атаку на крымский мост.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Пригрозить пора ВСЕЙ ЕВРОПЕ. Там же тварь на тваре.
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11 час.
вл
валерий лисицын
Эт точно! ( я бы пригрозил, да кто ж послушает😀) У нас же только &quot;озабоченности &quot; и &quot;недоумения&quot; в репертуаре
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11 час.
Natalija Osminina
Видимо,  без их провокации Россия  не &quot;предупредит&quot;. А Чехия, к примеру, буквально НАПРАШИВАЕТСЯ уже сейчас. Ну а Румыния  после принятия F16. А Германия после Таурусов и т.д.
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10 час.

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