Здравствуйте, друзья! Скромно и незаметно для большинства россиян прошла аналитическая программа Дмитрия Киселева «Россия сегодня», в которой он рассуждал о возможном ответе Германии, России в ответ за атаку на крымский мост.
"Мост за мост": в России охладили пыл немецких генералов после "слитого" разговора
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Пригрозить пора ВСЕЙ ЕВРОПЕ. Там же тварь на тваре.
Ответить
11 час.
вл
валерий лисицын
Эт точно! ( я бы пригрозил, да кто ж послушает😀) У нас же только "озабоченности " и "недоумения" в репертуаре
Ответить
11 час.
Natalija Osminina
Видимо, без их провокации Россия не "предупредит". А Чехия, к примеру, буквально НАПРАШИВАЕТСЯ уже сейчас. Ну а Румыния после принятия F16. А Германия после Таурусов и т.д.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии