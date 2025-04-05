Матушка Шиптон – английский Нострадамус или просто травница: почему до сих пор бередят умы людей ее пророчества Ольга БезродняяМатушка Шиптон, известная как английская Нострадамус, была загадочной фигурой, чьи предсказания сбывались на протяжении многих веков.