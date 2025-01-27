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Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии, набрав более 5 миллионов голосов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает БелТА.