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ТАСС: командира теробороны и ряд офицеров ВСУ ликвидировали в Сумской области

ТАСС: командира теробороны и ряд офицеров ВСУ ликвидировали в Сумской области

В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что войска России уничтожили командира 1-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны и ряд офицеров украинских оккупантов в Сумской области.

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