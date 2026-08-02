ТАСС: командира теробороны и ряд офицеров ВСУ ликвидировали в Сумской области

В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что войска России уничтожили командира 1-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны и ряд офицеров украинских оккупантов в Сумской области.
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