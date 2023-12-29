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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии»

«Пистонс» в четверг уступили в гостях лидеру регулярного чемпионата «Бостону» (122:128 ОТ). Клуб из Детройта в первой половине вел «+21», но в итоге проиграл в дополнительное время.

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