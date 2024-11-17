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В Одессе после ракетного обстрела перестали работать троллейбусы и трамваи

В Одессе после ракетного обстрела перестали работать троллейбусы и трамваи

В городе сложилась критическая нехватка электроснабжения, что привело к приостановке движения всего электротранспорта.

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