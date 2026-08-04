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Газета.ру

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Врач Новиков: короткий дневной сон в жару улучшает самочувствие

Врач Новиков: короткий дневной сон в жару улучшает самочувствие

Даже 20–30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал "Газете.

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