Врач Новиков: короткий дневной сон в жару улучшает самочувствие

Даже 20–30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал "Газете.
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